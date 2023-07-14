МГИК отказал в регистрации семерым кандидатам на пост мэра Москвы

Фото: Москва24/Александр Авилов

Мосгоризбирком (МГИК) отказал в регистрации семерым претендентам на участие в выборах мэра столицы, не предоставившим в положенный срок необходимый пакет документов для регистрации. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии в пятницу.

В частности, в регистрации отказали самовыдвиженцам Насибу Гусейн оглы Гасанову, Жанне Горбачевой, Александру Горлову, Иосифу Джагаеву, Павлу Новикову, Александре Тищенко и выдвинутому от партии "Партии Возрождения России" Сергею Залетину.

По словам зампреда комиссии Дмитрия Реута, всего заявки на участие в выборах мэра Москвы подали 12 человек, лишь пятеро из них предоставили необходимый пакет документов.

Как он заметил, оставшиеся семь кандидатов не сделали этого до 18:00 7 июля. Кроме того, Горбачева сама обратилась в МГИК с просьбой снять ее кандидатуру.

На заседании комиссии в пятницу МГИК также утвердил форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах мэра столицы.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Кандидаты на должность мэра столицы от российских партий подали документы в Мосгоризбирком