15:22Политика
МГИК отказал в регистрации семерым кандидатам на пост мэра Москвы
Фото: Москва24/Александр Авилов
Мосгоризбирком (МГИК) отказал в регистрации семерым претендентам на участие в выборах мэра столицы, не предоставившим в положенный срок необходимый пакет документов для регистрации. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии в пятницу.
В частности, в регистрации отказали самовыдвиженцам Насибу Гусейн оглы Гасанову, Жанне Горбачевой, Александру Горлову, Иосифу Джагаеву, Павлу Новикову, Александре Тищенко и выдвинутому от партии "Партии Возрождения России" Сергею Залетину.
По словам зампреда комиссии Дмитрия Реута, всего заявки на участие в выборах мэра Москвы подали 12 человек, лишь пятеро из них предоставили необходимый пакет документов.
Как он заметил, оставшиеся семь кандидатов не сделали этого до 18:00 7 июля. Кроме того, Горбачева сама обратилась в МГИК с просьбой снять ее кандидатуру.
На заседании комиссии в пятницу МГИК также утвердил форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах мэра столицы.
Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.
В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
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