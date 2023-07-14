Штаб поддержки Даванкова заработал в Москве

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Штаб поддержки кандидата на пост мэра Москвы Владислава Даванкова от партии "Новые люди" заработал в столице.

Главой штаба назначен президент Федерации прыжков в воду РФ Станислав Дружинин. Штаб располагается по адресу улица 1-я Тверская-Ямская, дом 17.

"Наш общественный штаб – это дом для всех умных, свободных и прогрессивных людей. Мы с вами здесь, чтобы изменить Москву. А затем – всю Россию", – сказал Даванков в ходе открытия.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

В Мосгоризбиркоме зарегистрировали еще четырех кандидатов на пост мэра столицы