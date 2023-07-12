Штаб общественной поддержки кандидата от "Новых людей" на выборы мэра откроется 14 июля

Фото: телеграм-канал "ДАВАНКОВ // Вице-спикер ГД"

Штаб общественной поддержки Владислава Даванкова в качестве кандидата в мэры Москвы от партии "Новые люди" публично заработает в пятницу, 14 июля. Его возглавит президент российской Федерации прыжков в воду Станислав Дружинин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря московского отделения партии Анну Трофименко.

"Штаб общественной поддержки – это не офис в привычном понимании этого слова, это скорее общественное пространство, где будут собраны все наши публичные активности", – объяснила она.

По словам Трофименко, москвичи смогут обратиться в штаб за помощью, поучаствовать в избирательной кампании в качестве волонтера. Днем там будет работать контакт-центр и общественная приемная, по вечерам – проходить круглые столы, публичные лекции и концерты.

Секретарь напомнила, что предвыборный штаб Даванкова сформировался в мае, после сообщения о выдвижении, тогда его возглавила она. Трофименко уточнила, что в нем работают 12 координаторов по административным округам Москвы, SMM-отдел, call-центр, команда доверенных лиц, юристы, медиаотдел, координаторы полевой структуры. Штаб вместе с муниципальными депутатами и доверенными лицами партии занимается организацией 146 встреч с жителями Москвы, заключила она.

Ранее в Москве заработал штаб общественной поддержки Сергея Собянина в качестве кандидата в мэры Москвы. Он открылся по адресу улица Покровка, дом 47.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме сообщили, что решение о проведении трехдневного голосования было принято с учетом позитивного опыта использования данного формата во время пандемии коронавируса.

Документы для регистрации в качестве кандидатов на пост мэра Москвы, в том числе подписи муниципальных депутатов, подали первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов, Сергей Собянин от "Единой России", вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Московская городская избирательная комиссия первым зарегистрировала Собянина в качестве одного из кандидатов на пост мэра столицы. Решение было принято на заседании комиссии.

Собянин первым получил в МГИК удостоверение кандидата на пост мэра Москвы