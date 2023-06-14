Российская сторона не получала приглашения на похороны Берлускони – Ушаков

Фото: AP Photo/Luca Bruno

Российская сторона не получала приглашения на похороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Панихида сегодня в Миланском соборе, в три часа по местному времени, и потом похороны на вилле Берлускони близ Милана. Мы не знаем еще относительно уровня иностранного присутствия на похоронах, но российскую сторону на эту церемонию не приглашали", – передает РИА Новости его слова.

12 июня стало известно, что Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет в больнице в Милане. За несколько дней до этого политику потребовалась госпитализация.

Владимир Путин назвал итальянского экс-премьера настоящим другом и мудрым человеком, способным принимать дальновидные решения. Президент РФ отметил его вклад в развитие российско-итальянских взаимоотношений и назвал смерть Берлускони невосполнимой утратой.

В связи со смертью Берлускони соболезнования также выразили глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, представители футбольного клуба "Милан", которым политик владел 31 год, и другие.

Состояние бывшего премьера Италии оценивается почти в 5 миллиардов евро. Оно достанется его пяти детям и шестнадцати внукам.



Церемония прощания с Берлускони началась в Милане