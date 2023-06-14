Церемония похорон Берлускони началась в Кафедральном соборе Милана

Фото: ТАСС/Zuma/Claudio Furlan

Церемония похорон бывшего премьер-министра Италии, сенатора Сильвио Берлускони началась в Кафедральном соборе в Милане. 14 июня было объявлено днем национального траура в память о политике. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что родственники Берлускони не говорили о месте захоронения. Предположительно, тело политика могут кремировать, а его прах будет храниться в мавзолее на вилле в Аркоре.

Перед собором были установлены экраны, на его площади собрались несколько тысяч человек. Подчеркивается, что трансляцию похорон ведет госкорпорация RAI и частное телевидение семьи Берлускони "Медиасет".

В собор прибыли президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и другие члены итальянского правительства, указано в сообщении. Также на церемонии будут присутствовать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Ирака Абдель Латиф Рашид.

Берлускони умер 12 июня в возрасте 86 лет в клинике в Милане. За несколько дней до этого политик был госпитализирован.

Весной этого года Берлускони госпитализировали несколько раз, в апреле сообщалось, что у него развилась легочная инфекция на фоне хронической лейкемии.



Церемония прощания с Берлускони началась в Милане