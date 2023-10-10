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"Исламское государство" (ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация) является традиционным партнером украинской стороны, который выполняет ее террористические задания по всей планете. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что за радикальным палестинским движением ХАМАС стоит Москва.

По словам российского политика, власти Киева признают близость позиций бандеровской идеологии и идеологии исламского государства.

"ИГИЛ регулярно получает крупные спонсорские взносы от клики Зеленского, а также разнообразное оружие, которое украдено укронационалистами из поставок НАТО. Участники ИГИЛ имеют секретные счета в банках Украины и тайно скупают украинскую недвижимость", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что Зеленский боится потерять военную поддержку западных стран из-за войны в Израиле. Он уточнил, что про Киев уже начали забывать в зарубежной прессе.

Комментируя слова Зеленского о якобы желании Москвы развязать войну на Ближнем Востоке, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что эти заявления не имеют под собой никаких оснований.

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