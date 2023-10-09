Медведев предрек появление на черном рынке переданных Киеву ракет и танков

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Переданное украинской стороне вооружение активно используется в Израиле, а уже после его начнут бесконтрольно применять во всех горячих точках. Об этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале.

"Ведь и раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили. Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали все, что плохо лежит. Дальше будет только хуже", – заявил он.

По словам Медведева, скоро на черном рынке появятся ракеты, танки, а потом и самолеты из Киева.

Похожее мнение ранее выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который уточнил, что часть вооружений, которая отправляется Украине от западных стран, распространилась уже по всему миру. По этой причине необходимо подождать результатов расследования разведки Израиля о том, как в государство попало то или иное оружие.

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