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Намерение передать замороженные российские активы Киеву является способом США извлечь выгоду из украинского кризиса. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на экспертов.

"Вашингтон предлагает Киеву российские активы, а киевское руководство будет использовать их для покупки оружия у США, чтобы прокормить американский военно-промышленный комплекс", – указывается в статье китайского издания.

В публикации объясняется, что подобным образом Вашингтон будет получать от военных действий материальную прибыль и достигать цели по ослаблению России.

Опрошенные изданием эксперты уверяют, что в случае передачи российских активов Киеву, США потеряют доверие в мировом сообществе. Подобные действия американских властей будут демонстрировать возможность аналогичного отношения и к другим государствам, что приведет к замещению доллара.

Ранее в СМИ сообщалось, что США распорядились замороженными активами учредителя "Царьград ТВ" Константина Малофеева в пользу Украины. В поддержку Киева американские власти направили 5,4 миллиона долларов, принадлежащих российскому бизнесмену.

В свою очередь, в российском посольстве в США осудили подобные действия и назвали их воровством. В диппредставительстве посчитали, что подобные действия американской администрации нарушают принцип неприкосновенности частной собственности, а также подчеркивают ангажированность судебной власти.



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