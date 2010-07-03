Эксперт оценил идею запрета на продажу спиртосодержащих лекарств через интернет

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Глава Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев считает инициативу "Единой России" по запрету продажи спиртосодержащих лекарств преждевременной.
Ранее партия "Единая Россия" инициировала запрет на продажу спиртосодержащих препаратов через интернет. Поправки к законопроекту уже подготовлены.
Дмитриев заявил, что пока не понятно, что будет продаваться, и сегодня еще нет списка спиртосодержащих препаратов. Это задача Минздрава, а он этот список пока не создал, подчеркнул глава ассоциации.
"В законопроекте не было деления на спиртосодержащие и не спиртосодержащие препараты. Этому законопроекту после первого чтения, по-моему, уже полтора года и дальше он не сдвинулся. Для начала надо понять, что такое спиртосодержащие препараты – это самый главный вопрос. В основе зеленки есть спирт. Насколько я понимаю, все эти меры направлены против пьянства и алкоголизма. Зеленку у нас никто не пьет. По крайней мере я за свои 50 лет с лишним ни разу не видел застолья с зеленкой и йодом", – сказал Дмитриев в комментарии ИА "НСН".
Также он отметил, что отсутствие разделения в спиртосодержащих лекарствах негативно повлияет на фармацевтический бизнес и разрешать продажу лекарств в интернете нельзя.
Законопроект по продаже безрецептурных лекарств через Сеть был принят в первом чтении Госдумы в декабре 2017 года. Сейчас фармацевтические организации могут предлагать потребителям услугу бронирования препаратов, но забрать заказ можно только в аптеке.
Ранее Роспотребнадзор и ФАС объявили, что могут запретить продажу 900 наименований биодобавок с одноименными или схожими названиями до риска смешения их с лекарствами.
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