Россиянам рассказали о новой выплате школьникам и других изменениях с августа 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В августе 2023 года в России начнут действовать ряд важных нововведений. В частности, некоторым россиянам проиндексируют пенсии, подмосковным семьям с низкими доходами начислят новую выплату, а перегнавшим зарубежное авто в РФ придется заплатить повышенный утилизационный сбор.

Выплаты семьям с детьми

С 1 августа в Московской области появится ежегодная выплата для школьников из многодетных семей со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума. На сегодняшний день он составляет 17 277 рублей. Размер выплаты составит семь тысяч на каждого ребенка.

Эти деньги будут выплачивать семье, пока дети учатся в школе, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, мера коснется примерно 20 тысяч ребят.

Пенсии

С 1 августа увеличатся пенсии работающих пенсионеров. Перерасчет произведут с учетом уровня заработка за 2022 год – максимум на 372,31 рубля. Никаких заявлений писать не нужно, расчет пройдет в автоматическом режиме.

Кроме того, в августе поднимутся пенсии россиян, которым исполнилось 80 лет. Для них фиксированная часть выплаты вырастет вдвое.

Цифровой рубль

С 1 августа в России появится новая форма национальной валюты – цифровой рубль. Его начнут выпускать вдобавок к наличным и безналичным деньгам.

Цифровые кошельки появятся на платформе, которую контролирует Банк России. Виртуальными рублями можно будет расплачиваться в магазинах и переводить на другие электронные кошельки. При этом в такой форме нельзя будет открыть вклад или получить кредит, объяснили в пресс-службе Банка России. Кроме того, на остатки средств в электронных кошельках не будут начисляться проценты.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, массовое внедрение цифрового рубля запланировано на 2025 год.

Изменения для автомобилистов

С 1 августа вырастет утилизационный сбор на автомобили, которые привозят в Россию для последующей перепродажи. Ставка для легковых частных машин увеличится в 1,7–3,7 раза, для коммерческих – в 2,5–3,4 раза. На грузовые – в 1,7 раза, на автобусы – в 2,2–4,8 раза. Наиболее существенное повышение коснется электробусов – в 8,7 раза.

Сбор уплатят те, кто ввозит транспорт для перепродажи в течение года, и те, кто пригоняет более одной машины за год. Для второй категории его начислят, начиная со второго автомобиля.

Это нововведение не затронет тех, кто ввозит из-за границы машину с объемом двигателя до трех литров для личного пользования. Для них ставки останутся прежними – 3,4 тысячи для авто до трех лет и 5,2 тысячи – после трех.

Расписание электричек

В августе изменится график движения поездов сразу на нескольких направлениях Московской железной дороги. Это нужно для модернизации инфраструктуры (актуальное расписание можно посмотреть на официальных сайтах РЖД и ЦППК).

На Савеловском направлении новый график электричек появится с 1 по 11 августа в интервалы с 10:50 по 14:25. По этой причине некоторые поезда поедут по укороченному маршруту.

С 1 по 31 августа на Белорусском направлении с 00:40 до 04:40 будут закрыты два главных пути на станции Фили. Изменения нужны для строительства объектов станции Тестовская будущего МЦД-4. Также с 1 по 14 августа работы пройдут на участках Казанского направления Москва – Перово, Люберцы – Быково и Раменское – Бронницы.

На Курском направлении расписание изменится с 2 по 11 и с 22 по 25 августа. С 22:20 по 05:20 там будут менять стрелочные переводы на перегоне Царицыно – Люблино-Сортировочное. Также из-за этого будет отменена часть поездов МЦД-2 на Рижском направлении.

На Горьковском направлении с 18:10 5 августа до 04:10 6-го закроют два главных пути. Движение организуют по другим рельсам, из-за чего у части поездов поменяется время отправления и прибытия, а также количество остановок. Некоторые составы и вовсе выведут из расписания.

Кроме того, до запуска МЦД-4 изменится расписание на участке Курский вокзал – Железнодорожная. У части поездов начально-конечными станциями станут Нижегородская и Серп и Молот. Кроме того, интервал движения до Курского вокзала может быть увеличен до 20 минут, в том числе в часы пик.