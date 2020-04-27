Число заразившихся COVID-19 на предприятиях Роскосмоса возросло до 111

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Число работников ракетно-космической отрасли, которые заражены коронавирусом, увеличилось до 111. Три человека умерли, сообщил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин на странице в Twitter.

"Всего заболевших – 111, выздоровевших – 11, умерших – 3", – написал Рогозин в социальной сети. Информация о зараженных COVID-19 предоставлена по состоянию на 15:00 27 апреля.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончалось. В России заболевших 87 147 человек, вылечились 7 346, скончались 794. Сведения опубликованы в понедельник.

Недавно Рогозин раскритиковал идею объединения с Илоном Маском.