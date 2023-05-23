Будущие контрактники рассказали о поддержке близкими их решения отправиться в зону СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жители столицы, пришедшие в пункт отбора на военную службу, рассказали, что родные и близкие поддержали их в решении отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Будущие контрактники отметили, что они хотят отправиться в зону СВО для того, чтобы помочь знакомым, которые уже там находятся. Они подчеркнули, что решение о прохождении службы связано с долгом перед родиной, которую они хотят защитить.

"Долг наш такой. Родина много нам что дала, и мы обязаны ей отдать должное. Близкие родственники переживают, но с моим решением они согласились полностью", – сказал один из мужчин.

Другой мужчина сказал, что пришел подписывать контракт уже второй раз.

"Второй раз иду. Тянет, если честно. И ребята там, оставлять их там не хочется. Родину надо защищать", – отметил он.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Информацию о работе пункта и условиях набора на службу по контракту можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичи могут обратиться с вопросами о прохождении военной службы по контракту через чат-бота @MskContract_bot в Telegram.

Также россияне могут зайти на Единый портал государственных и муниципальных услуг, найти необходимый сервис и подать заявление с целью последующего заключения военного контракта с Минобороны РФ. Все заключение происходит в электронном виде.

Ранее записавшиеся на военную службу по контракту назвали патриотизм основным мотивом своего поступка. Также один из пришедших в пункт мужчин заявил, что военная контрактная служба предоставляет хороший заработок и стабильность. Кроме того, он подчеркнул, что его предки сражались и защищали страну.