ВЦИОМ выяснил взгляды россиян на их материальное положение

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Большинство россиян оценивают свое материальное положение в диапазоне от "среднего" до "очень плохого", но при этом почти 90 процентов из них довольны местом работы или сферой занятости. Таковы результаты исследования ВЦИОМ.

По данным опроса ВЦИОМ, 87 процентов участников исследования утверждают, что довольны местом работы, однако 81 процент опрошенных выразили неудовлетворенность своим материальным положением. "Это свидетельствует о том, что на настоящий момент само по себе наличие места работы приобретает высокую ценность для респондента", – сказано в сообщении ВЦИОМ.

Как показал опрос, при трудоустройстве респонденты предпочитают такие сферы деятельности, где легче найти работу. В их числе – торговля (31 процент), промышленность (26 процентов) и сервис (14 процентов). Наиболее привлекательными для поиска работы или подработки эти сферы назвали 71 процент участников исследования.

"Посмотрите, кто лидирует по привлекательности для населения – торговля, промышленность, сервисы. Это те сферы, которые демпфируют безработицу в нашей стране, создают реальные, а не иллюзорные рабочие места", – цитирует РИА Новости слова директора Центра политического анализа, руководителя Экспертного координационного центра Павла Данилина.

Кроме того, согласно данным опроса, большинство жителей России уверены, что через семь–десять лет высокие технологии смогут значительно потеснить рабочие специальности.