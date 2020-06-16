Названа сумма выплат безработным по уходу за пенсионерами

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Безработный россиянин может получить компенсацию в размере 1 200 рублей. Для получения данной выплаты надо ухаживать за гражданином старше 80 лет или за тем, кто достиг пенсионного возраста до 2019 года, передают "Дни.ру" заявление Пенсионного фонда.
В ПФР добавили, что для этого потребуется справка врача, подтверждающая необходимость постоянного ухода за пенсионером. Рассчитывать на выплату по уходу за пожилым человеком можно без учета его места проживания.
Заботиться о представителях старшего поколения смогут лица от 14 лет, однако для этого надо получить разрешение родителей. Людям, у которых нет работы, для получения выплат по уходу за пенсионерами надо обращаться в отделение ПФР. С собой потребуются документы. Начинается выплата пособия с того месяца, когда россиянин подал соответствующее заявление.
Известно, что 1 июля в стране проиндексируют выплаты некоторым пенсионерам. Этот законопроект был инициирован спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, лидером фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым и первым заместителем председателя фракции Андреем Исаевым. В результате опекунам или попечителям несовершеннолетних станут индексировать выплаты.
Ранее в ПФР предупреждали о мошенничестве с "перерасчетом пенсий". Так, в управлении напомнили, что мошенники часто представляются сотрудниками фонда и говорят о денежной выплате при предоставлении номера счета.
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