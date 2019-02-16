Алана Мамаева увлеклась изготовлением декоративных свечей

Лишенный возможности поздравить супругу Алану с Днем всех влюбленных лично, Павел Мамаев отправил ей цветы и посвятил семь забитых голов в футбольном матче арестантов. Жена футболиста подарок оценила: в ее Instagram появилось фото полузащитника "Краснодара" с подписью "Игра продолжается" и сердечко.

За матчем мужа Алана Мамаева если и наблюдала, то дистанционно. Девушка осваивает новое хобби – оно уже стало приносить неплохой доход. Теперь супруга футболиста декорирует свечи, украшает их бусами, деньгами и даже российским гербом, передает телеканал Москва 24.

Алана подтверждает: на декорирование свечей у нее уходит почти все свободное время.

"Так неожиданно получилось, что их покупают и достаточно хорошо, только этим и занимаюсь. Успеваю делать один, второй, третий заказ. Так и время проходит", – рассказала Мамаева.

Мамаев отправил супруге цветы и посвятил семь забитых голов

Павел Мамаев и его соратник Александр Кокорин и в настоящее время находятся в московском СИЗО "Бутырка". Срок ареста продлен до 25 февраля.

Инцидент произошел в начале октября 2018 года. Кокорин и Мамаев избили в кафе на Большой Никитской улице чиновника Минпромторга Дениса Пака. От действий футболистов также пострадал гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Причиной конфликта стали оскорбления расового характера. Позднее стало известно, что Кокорин и Мамаев замешаны в еще одной потасовке. Утром 8 октября они напали на водителя Mercedes-Benz у гостиницы "Пекин".