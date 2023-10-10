Врач рассказал, почему храп может привести к смерти

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Храп повышает риск инсульта и инфаркта. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Храп может быть симптомом синдрома обструктивного апноэ. У людей с таким заболеванием во время сна происходят временные остановки дыхания продолжительностью от нескольких секунд до минуты.

"Если мы не дышим долгое время во сне, у нас критически падает уровень кислорода. Мозг получает сигнал, что человек задыхается и будит его", – пояснил эксперт.





Алексей Хухрев врач-терапевт При аноэ повышается риск инфаркта и инсульта. У человека сон становится рваным, он не высыпается, начинает дополнительно набирать вес, у него подскакивает давление и сахар.

Ранее россиян предупредили о рисках, которые несет искривление носовой перегородки. Такая проблема может не только затруднять дыхание, но и провоцировать частые простудные заболевания. Кроме того, синдром обструктивного апноэ сна и головные боли. Также искривленная перегородка носа способна привести к хроническому синуситу, гаймориту и прочим недугам.

