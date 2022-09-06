Скончался фотограф Агентства "Москва" Андрей Никеричев

Фото: Агентство "Москва"

Фотограф Агентства "Москва" Андрей Никеричев умер на 46-м году жизни.

В холдинге "Москва Медиа" Никеричев работал с 2014 года. До этого был фотокорреспондентом в газете "Труд" и ИТАР-ТАСС.

Те, кто работал с ним в одной команде, знали, что Никеричев отличался оперативностью и грамотностью. Его не пугали сложные съемки, в объектив его камеры часто попадали пожары, митинги, судебные процессы и множество других чрезвычайных событий.

Одной из самых знаменитых работ фотографа стал снимок лайнера, который был вынужден произвести аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Чтобы сделать эту фотографию в августе 2019 года, Никеричев в течение нескольких часов шел по полям. Этот уникальный кадр распространился в России и за рубежом.

Он продолжал работу и в период сложной эпидемиологической обстановки. Никеричев посещал "красные зоны", где находились пациенты с тяжелой формой коронавируса.

Редакция Москвы 24 выражает соболезнования родным и близким Андрея Никеричева.