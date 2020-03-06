Священник назвал способ отпраздновать 8 Марта и не нарушить пост

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Протоиерей Максим Первозванский, клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских, в интервью радио Sputnik объяснил, как отметить Международный женский день и не нарушить правила Великого поста.

По словам священника, в светский праздник ограничения остаются в силе, а условный салат оливье следует заменить винегретом.

"Для православного христианина никакой праздник не является поводом для нарушения поста. Если мы говорим чисто про гастрономическую сторону, то тут правила поста не меняются", – заявил протоиерей.

Максим Первозванский также отметил, что праздник 8 Марта со временем стал более семейным и вошел в повседневную культуру.

"Поводом этого праздника является очень сомнительное событие с точки зрения церкви. С другой стороны, в последние годы СССР этот день превратился в некий женский праздник. Из праздника яростного феминизма он превратился в нормальный, добрый и семейный праздник", – заявил священнослужитель.

Как выяснили аналитики Гильдии маркетологов, чаще всего на 8 Марта женщинам дарят цветы. В топе по востребованности подарков также есть конфеты, шоколад, косметика и парфюмерия. Повышенным спросом пользуются гаджеты, аксессуары, белье и галантерея.

В Москве отметить праздник готовятся достаточно масштабно. Например, на ВДНХ женщин поздравят роботы. Умные механизмы вручат посетительницам цветы и споют для них серенады. Кроме того, в программу включены лекции, экскурсии и другие мероприятия.

На вокзалах столицы прозвучат выступления духового оркестра, в метро девушкам на стойках "Живое общение" вручат цветы и патчи, а Московская канатная дорога в районе Воробьевых гор предоставит 25-процентную скидку на покупку билетов.

