Выступление духового оркестра и подарки будут ждать женщин на вокзалах Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Международный женский день женщин ждут комплименты в виде цветов, шоколада и сувениров на столичных вокзалах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ОАО "РЖД".
Так, 8 Марта в поездах "Сапсан" всех дам будут ждать цветы и поздравление от певца Дмитрия Маликова по громкоговорящей связи. В поездах "Аллегро", "Ласточка" и ретропоезде "Рускеальский экспресс" женщинам подарят шоколадные наборы с поздравлениями, а в поездах дальнего следования АО "ФПК" – различные сувениры.
Также в течение дня ряд пригородных компаний будут радовать женщин цветами на платформах и открытками при покупке билетов. А на Ленинградском вокзале для женщин исполнит свои произведения духовой оркестр.
В этот день радовать женщин будут и сотрудники метрополитена. 8 Марта женщин будут ждать на стойках "Живое общение" букеты цветов и косметические патчи для глаз. Всего в этот день сотрудники метро вручат более 1,5 тысячи букетов.
Также в честь 8 Марта столичные парки готовят праздничную программу. В частности, в Парке Горького, саду имени Баумана, музее-заповеднике "Царицыно", парке "Сокольники" и других зонах отдыха 8 Марта пройдут концерты, спортивные марафоны, флешмобы и мастер-классы.
В Международный женский день представительницы прекрасного пола смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы и Московской области. Бесплатным в том числе будет проезд в электричках, за исключением поездов "Аэроэкспресса" до аэропортов.
Что подарить девушке на 8 Марта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: