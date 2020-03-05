Выступление духового оркестра и подарки будут ждать женщин на вокзалах Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Международный женский день женщин ждут комплименты в виде цветов, шоколада и сувениров на столичных вокзалах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ОАО "РЖД".

Так, 8 Марта в поездах "Сапсан" всех дам будут ждать цветы и поздравление от певца Дмитрия Маликова по громкоговорящей связи. В поездах "Аллегро", "Ласточка" и ретропоезде "Рускеальский экспресс" женщинам подарят шоколадные наборы с поздравлениями, а в поездах дальнего следования АО "ФПК" – различные сувениры.

Также в течение дня ряд пригородных компаний будут радовать женщин цветами на платформах и открытками при покупке билетов. А на Ленинградском вокзале для женщин исполнит свои произведения духовой оркестр.

В этот день радовать женщин будут и сотрудники метрополитена. 8 Марта женщин будут ждать на стойках "Живое общение" букеты цветов и косметические патчи для глаз. Всего в этот день сотрудники метро вручат более 1,5 тысячи букетов.

Также в честь 8 Марта столичные парки готовят праздничную программу. В частности, в Парке Горького, саду имени Баумана, музее-заповеднике "Царицыно", парке "Сокольники" и других зонах отдыха 8 Марта пройдут концерты, спортивные марафоны, флешмобы и мастер-классы.

В Международный женский день представительницы прекрасного пола смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы и Московской области. Бесплатным в том числе будет проезд в электричках, за исключением поездов "Аэроэкспресса" до аэропортов.

