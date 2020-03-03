Библиотеки и культурные центры подготовили праздничную программу к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Библиотеки и культурные центры подготовили праздничную программу, посвященную Международному женскому дню. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"К 8 Марта библиотеки и культурные центры подготовили интересную и разноплановую программу. Они проведут более 400 мероприятий для всей семьи. Приходите на литературные вечера, лекции, творческие мастер-классы, концерты и театральные постановки", – заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Так, 4 марта всех желающих приглашают в центр культуры "Гармония" на мастер-классы по шитью букетов из лоскутов ткани в технике пэчворк. Спектакль "Жемчужина русского театра" представят 5 марта в 15:00 в библиотеке № 182. Театрализованное представление посвящено истории любви графа Николая Шереметева и актрисы Прасковьи Ковалевой (Жемчуговой).
В этот же день в библиотеке № 246 состоится праздничная программа "Весна, стихи, цветы и ты!". Сотрудники учреждения прочитают стихи Федора Тютчева, Александра Пушкина, Александра Блока и Афанасия Фета. Также перед зрителям выступят творческие коллективы Северо-Западного округа Москвы и учащиеся Российской академии музыки имени Гнесиных.
Расписывать имбирные пряники москвичей научат в библиотеке № 185 6 марта в 12:00. А в культурном центре "Ивановский" 8 марта состоятся бесплатные мастер-классы по декорированию рамок и росписи футболок.
Семейный фестиваль "Мама-фест" пройдет 7 марта в культурном центре "Вдохновение". Для посетителей будут работать девять творческих мастерских, где гости смогут подготовить подарок к празднику. Там же откроется ярмарка дизайнерских подарков, где можно будет сделать стильный макияж в бесплатном бьюти-корнере, посмотреть спектакли и многое другое.
А в Международный женский день спектакль по одноименной пьесе английского драматурга Джона Оксенфорда "Хелло, Долли!" покажет дом культуры "Стимул". Главные роли исполнят Евгений Васкевич и Татьяна Ларина. Представление начнется в 15:00.
В этот же день культурный центр "Братеево" ждет гостей на премьерный показ романтического спектакля "Оглянись во гневе". Представление рассчитано на зрителей старше 16 лет. 8 марта также все желающие смогут посетить лекцию "Образы женщин в русской поэзии" в КЦ "Авангард".
Окунуться в творчество Луизы Мэй Олкотт и Маргарет Митчелл смогут все желающие 10 марта в Доме Гоголя в 19:00. Вход по бесплатным билетам, которые можно получить в кассе Дома Гоголя за час до начала мероприятия.
Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта и берет свое начало от движения за социальные и политические права женщин. В 1910 году немецкая активистка Клара Цеткин предложила учредить День солидарности с трудящимися женщинами, и ее предложение приняли. В России Международный женский день признали праздничным в 1921 году, а в 1966 году он стал нерабочим днем.
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