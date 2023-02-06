Эндокринолог рассказала, какая посуда вредна для здоровья

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Есть из посуды кислотных и ярких цветов может быть опасно для здоровья щитовидной железы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эндокринолога и нутрициолога Диляру Лебедеву.

Врач добавила, что в красках турецких и китайских сервизов может содержаться свинец, кадмий и меламин. Эти вещества могут накапливаться в организме человека и вредить щитовидной железе.

Также Лебедева отметила небезопасность недорогих сковородок с тефлоновым покрытием.

"В составе покрытия содержится перфтороктановая кислота. При нагревании такая сковорода наносит здоровью серьезный вред. Чтобы обезопасить себя, выбирайте утварь крупных брендов со значком PFOA FREE и не используйте даже качественную сковороду, если на ней появилась царапина", – отметила эндокринолог.

Еще для организма человека могут быть небезопасны пластиковые контейнеры с бисфенолом. Лебедева считает, что это вещество при попадании в организм может нарушить работу эндокринной системы и привести к гормональному сбою.

Ранее Роспотребнадзор не рекомендовал россиянам чистить кастрюли корвалолом по советам из интернета. Во время чистки посуды лекарство может выделять токсичные вещества. Для мытья кастрюль рекомендовано использовать специальные средства.

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