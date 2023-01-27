Роспотребнадзор не рекомендовал чистить кастрюли корвалолом по советам из интернета

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Россиянам не следует доверять советам из интернета и чистить кастрюли корвалолом. Об этом сообщила начальник отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

До этого в Сети появилась информация об эффективности корвалола в очистке кастрюль от нагара.

"Для чистки кухонного инвентаря и посуды в торговле имеются специализированные чистящие и моющие средства, на которые оформлены СГР (Свидетельства о государственной регистрации). Использовать для этих целей лекарственные средства нецелесообразно", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Опасность в использовании корвалола и других лекарственных препаратов как чистящих средств заключается в их неизученном влиянии на обрабатываемый материал. Поскольку в результате очистки посуды лекарствами могут выделяться токсичные вещества, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют использовать препараты только по назначению.

Ранее выяснилось, что наиболее эффективными для чистки унитаза являются средства на основе щавелевой кислоты. Они помогут избавиться от ржавчины и налета. Для мытья сливного бочка и стульчака подойдет универсальное средство с дезинфицирующим действием.



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