Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре до вечера 2 июля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В столичном регионе вечером 2 июля ожидается ухудшение погодных условий, передает Гидрометцентр России.

Синоптики сообщили, что в Москве и Подмосковье пройдут ливни и грозы. Во время непогоды ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

"С 17:00 до 22:00 2 июля местами в Московской области и Москве ожидается гроза с дождем, местами с ливнем", – рассказали в Гидрометцентре.

3 июля в столичном регионе также ожидается приход грозового фронта с усиленными порывами ветра. В связи с этим в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

Что касается погоды в столичном регионе в выходные, то температура воздуха, согласно прогнозам синоптиков, поднимется до плюс 28 градусов. В ночь на 4 июля возможен интенсивный дождь.

Ранее стало известно, что в июне в столице количество выпавших осадков достигло 193 миллиметров. Таким образом, этот месяц стал самым дождливым за все 200 лет погодных наблюдений в Москве.

Несмотря на это, июль, по мнению специалистов центра погоды "Фобос", превзойдет свою климатическую норму в Москве на 1-2 градуса. Ожидается, что столбики термометров в среднем будут останавливаться на показателях 23–28 градусов тепла. Кроме того, за июль в столичном регионе выпадет около 70% месячной нормы осадков (60 миллиметров).