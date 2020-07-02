Москвичей предупредили о грозе и ветре 3 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе 3 июля объявлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра и грозы, сообщает Гидрометцентр России.

"Период предупреждения с 9:00 до 21:00 3 июля", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Кроме того, в Подмосковье на 3–4 июля объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности.

В выходные ожидается переменная облачность, местами – кратковременные дожди. По информации синоптиков, в дневные часы выпадет от 0 до 10 миллиметров осадков.

В пятницу столбики термометров москвичей покажут до 30 градусов тепла. В этот день будет сохраняться плотный юго-западный ветер.

4 июля ночью температура воздуха составит до плюс 18 градусов. Днем ожидается 28 градусов тепла.

5 июля – облачно с прояснениями, местами прогнозируются кратковременные дожди. Максимальная температура останется на уровне плюс 28 градусов.

Ранее сообщалось, что в июле температура воздуха в городе превысит климатическую норму на 1–2 градуса. Показания дневных термометров ожидаются в диапазоне 23–28 градусов тепла. При этом средняя ночная температура будет колебаться от плюс 12 до 17 градусов.