Массух: нам удалось поддержать "московский стандарт" наблюдения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Итоги работ по проведению голосования по поправкам Конституции РФ в Москве достаточно положительные, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

"Мы начинаем процедуру закрытия работы штаба, который работал в очном режиме в течение семи дней, в заочном, наверное, месяца два", – сообщил Массух.

Он отметил, что удалось поддержать "московский стандарт" наблюдения как в традиционном, так и в дистанционном формате. Массух подчеркнул, что проблемы удавалось решать до их скопления благодаря тесному взаимодействию штаба с ТИК и ЦИК.

"Все прошло без сбоев, штаб работал до ночи, мы разбирали сигналы, которые поступали в процессе подсчета голосов", – отметил Массух.

Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, явка на голосование по поправкам в Конституции РФ составила 67,97%. Поддержали изменения в основном законе 77,92% проголосовавших. 21,27% высказались против поправок в Конституцию РФ.

В период с 25 по 30 июня по поправкам в Конституцию проголосовало свыше 58 миллионов человек. Памфилова отметила, что процедуру провели достойно, несмотря на беспрецедентную степень сложности.

По Москве явка на голосование составила 55,93%. Ранее сообщалось, что совершили волеизъявление свыше 4 миллионов столичных жителей. 2,8 миллиона горожан проголосовали за принятие поправок в Конституцию РФ.

Комментируя итоги совершения волеизъявления по изменениям в основном законе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии главе государства Владимиру Путину.