Замначальника столичного отдела полиции умер в возрасте 42 лет

Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Умер заместитель начальника по оперативной работе отдела полиции по столичному району Перово Каха Смоян.

Он ушел из жизни в возрасте 42 лет, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

"Путь свой начал в 2003 году в должности милиционера 2-го отдела милиции Управления милиции на московском метрополитене ГУВД г. Москвы. А с 2005 года проходил службу на различных должностях служб и подразделений уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве. В указанной должности служил с 2017 года", – рассказали в ведомстве.

Известно, что Каха Смоян находился в отпуске. В какой-то момент он резко почувствовал недомогание, после чего был доставлен в больницу. Врачи более 10 дней боролись за его жизнь, однако их усилия не принесли результата.