Минспорт РФ предложил сделать обязательным наличие в вузах бассейнов и катков

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Игорь Иванко

В российских образовательных учреждениях следует сделать обязательным наличие 50-метровых бассейнов, ледовых катков и легкоатлетических стадионов. С подобным предложением в эфире телеканала "Россия 24" выступил министр спорта РФ Олег Матыцин.

По его мнению, подобные требования являются минимальными.

"Все ведущие университеты обладают современной базой. И сейчас приоритет – создание к 2030 году современной системы кампусов, обязательно нужно и туда внедрять спортивные технологии, конечно, должна быть и инфраструктура", – отметил министр в беседе с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

Ранее стало известно, что для Академии водного транспорта, которая находится в Южном административном округе (ЮАО) столицы, возведут бассейн и тренажерный корпус. По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, после строительства вблизи учреждения этих объектов общая площадь корпусов увеличится до 14 730 квадратных метров.