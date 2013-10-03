Реконструкция школы искусств им. Стравинского завершится в 2013 году

Департамент строительства Москвы завершит реконструкцию здания детской школы искусств №13 имени Игоря Стравинского в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Строительно-монтажные работы по возведению здания уже завершены. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы.

После реконструкции детская школа искусств имени Игоря Стравинского будет представлять собой 3-этажное здание с верхним техническим этажом, техподпольем и подвалом. За счет этих работ полезная площадь здания увеличилась в 5 раз.

Кроме того, предполагается полная реконструкция фасадов , переустройство инженерных сетей и коммуникаций. Школа будет оборудована всем необходимым для обеспечения доступа маломобильных групп.

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На 1 этаже разместят классы, зрительный зал на 100 мест, буфет и служебные помещения. На втором – классы, выставочный зал, административные и служебные комнаты, в том числе мастерская по ремонту музыкальных инструментов.

На третьем – фойе, большой зал, классы, зал хора, зрительный зал на 300 мест. В подвальной части будут обустроены тренажерный зал, массажная и технические помещения.

ДШИ №13 открыта в Митино в 1995 году на базе средней школы №1191, до сих пор школа не имела собственного здания, сейчас ее музыкальное, хоровое и художественное отделения находятся на разных улицах. В школе искусств обучается более 700 детей.