Реконструкция школы искусств им. Стравинского завершится в 2013 году

03 октября 2013, 15:37
Департамент строительства Москвы завершит реконструкцию здания детской школы искусств №13 имени Игоря Стравинского в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Строительно-монтажные работы по возведению здания уже завершены. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы.
После реконструкции детская школа искусств имени Игоря Стравинского будет представлять собой 3-этажное здание с верхним техническим этажом, техподпольем и подвалом. За счет этих работ полезная площадь здания увеличилась в 5 раз.
Кроме того, предполагается полная реконструкция фасадов , переустройство инженерных сетей и коммуникаций. Школа будет оборудована всем необходимым для обеспечения доступа маломобильных групп.
На 1 этаже разместят классы, зрительный зал на 100 мест, буфет и служебные помещения. На втором – классы, выставочный зал, административные и служебные комнаты, в том числе мастерская по ремонту музыкальных инструментов.
На третьем – фойе, большой зал, классы, зал хора, зрительный зал на 300 мест. В подвальной части будут обустроены тренажерный зал, массажная и технические помещения.
ДШИ №13 открыта в Митино в 1995 году на базе средней школы №1191, до сих пор школа не имела собственного здания, сейчас ее музыкальное, хоровое и художественное отделения находятся на разных улицах. В школе искусств обучается более 700 детей.
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