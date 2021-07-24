Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Вы воплотили в жизнь множество интересных творческих замыслов. Блистательно созданные вами образы на сцене родного МХТ, в кино и на эстраде принесли вам огромную зрительскую любовь и высокое профессиональное признание", – написал Собянин.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в эвакуации в Барнауле. В 1965 году Ирина Мирошниченко окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу Московского художественного академического театра имени Максима Горького, где служит и сейчас.

Она сыграла в нескольких десятках спектаклей. Среди них "Синяя птица", "Три сестры", "Чайка", "Вишневый сад", "Дядя Ван".

Ранее Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя "Школы современной пьесы", народного артиста России Иосифа Райхельгауза. В своем поздравлении мэр отметил, что созданная режиссером уникальная "Школа современной пьесы" является одним из ведущих театров столицы, где сочетаются традиции и новаторство.

