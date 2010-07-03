Собянин выразил соболезнования родным Алексея Леонова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким летчика-космонавта СССР Алексея Леонова.

"Ушел Алексей Леонов. Первый в открытом космосе. Мои соболезнования Светлане Павловне, родным и близким Алексея Архиповича. Самая добрая память", – написал мэр на своей странице в соцсети Instagram.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года. Он первым в истории вышел в открытый космос. Это было в 1965 году. За пределами корабля он находился больше 12 минут. А при возвращении на корабль Леонов столкнулся с непредвиденными сложностями – его скафандр раздулся, и попасть на борт было невозможно. Пришлось стравливать давление и влезать в люк головой вперед, а не ногами, как требовали правила.

Леонов мог бы стать и первым человеком на Луне, он был в числе космонавтов, которые готовились к высадке на поверхность спутника Земли. Но "лунную" гонку выиграли Соединенные Штаты.

Алексей Архипович дважды Герой Советского Союза. В мае 2019 Владимир Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Имя Леонова носит один из кратеров на обратной стороне Луны. Также в его честь названы несколько российских школ и планетарий Казанского Федерального Университета. Совместно с художником-фантастом Алексей Леонов создал несколько почтовых марок, посвященных космосу.

Прощание с Алексеем Леоновым состоится 15 октября, похороны пройдут на мемориальном кладбище в Мытищах, сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.

