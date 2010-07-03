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15:43

Специалисты назвали основные симптомы подагры

медицина

15:43

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Фото: depositphotos/Lighthunter

Специалисты рассказали о симптомах появления подагры у человека. Как отмечается, заболевание представляет собой сложную форму артрита, сообщили специалисты Mayo Clinic.

По данным специалистов Mayo Clinic, вероятность развития болезни часто заложена на генетическом уровне.

Подагра поражает сустав большого пальца на ноге. Также болезнь может поразить колени, локти, запястья и пальцы рук.

Главным симптомом является сильная боль в суставах, которая сможет беспокоить несколько часов.

Пораженный сустав может воспалиться и покраснеть. Подагра возникает при накапливании кристаллов урата, которые образовываются из-за высокого содержания мочевой кислоты в крови.

медицина

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