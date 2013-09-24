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Культура

24 сентября 2013, 19:13

Открытие форума "Города для молодежи" пройдет 28 сентября в Москве

культура молодежь молодежный форум фестивали и праздники семейная и молодёжная политика

28 сентября в столице пройдет торжественное открытие II Международного форума "Города для молодежи", сообщает департамент культуры Москвы.

Форум "Города для молодежи" проводится ежегодно и посвящен основным направлениям развития города и роли молодежи в преобразовании общества. На мероприятии будут присутствовать представители из 8 стран и 20 регионов России.

В этом году основной темой форума будет – улучшение городской среды. Среди участников можно будет увидеть художника Брэда Дауни, вице-консула США в России Томаса Бенца, директора лондонского Волонтерского центра Хаммерсмит и Фулхем Мариона Шуманна, директора Московского молодежного многофункционального центра Василия Овчинникова и многих других.

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