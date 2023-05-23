Заслуженный артист России Александр Зайцев умер в возрасте 63 лет

Фото: vk.com/rzn_dram

Актер Александр Зайцев умер на 64-м году жизни, причиной смерти мужчины стала тяжелая болезнь. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского театра драмы в социальной сети "Вконтакте".

"Актер исключительного сценического обаяния, отточенного мастерства, Александр Зайцев был истинным художником, чьи яркие сценические образы волновали, пробуждали лучшие чувства, во многом определяли творческое лицо Рязанского театра драмы", – говорится в сообщении.

Зайцев родился в 1959 году в городе Ревде Свердловской области. Он смог стать председателем Рязанского отделения театральных деятелей, получил звание заслуженного артиста РФ.

Актер принял участие в театральной постановке "Бешеные деньги", сыграв Савву Василькова, исполнил роль Дона Педро в спектакле "Алхимия любви", а также сыграл Наполеона в постановке "Наполеон Первыый" и Алферова в "Машеньке".

Помимо этого, Зайцев снялся в нескольких кинопроектах, среди которых "Почтальон", "Судьбы загадочное завтра", "Учитель в законе. Возвращение", "Гражданка начальница. Продолжение".

