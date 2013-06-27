Расписание электричек изменится на Киевском и Белорусском направлениях

27 июня 2013, 16:14
На Белорусском и Киевском направлениях в связи с ремонтом путей, начиная с 29 июня, изменится расписание пригородных электропоездов.
Так, на Киевском направлении в Калужской области по выходным дням в течение июля будут проводиться работы по ремонту второго главного пути ст. Тихонова Пустынь, перегона Тихонова Пустынь – Суходрев и первого главного пути перегона Кудринская – Сухиничи Узловая. С 6 июля железнодорожники начнут ремонт первого главного пути ст. Ворсино и перегона Латышская – Ворсино.
В связи с этим несколько электропоездов будут отправляться и прибывать в конечный пункт раньше или позже установленного расписания, некоторые проследуют по укороченному маршруту, несколько электричек будут выведены из расписания. Кроме того, экспресс № 7095/7096 сообщением Калуга-1 – Москва будет отправляться в 13:08.
На Белорусском направлении с 1 июля продолжится ремонт на перегоне Кунцево-2 – Усово. На участках Кунцево – Усово, Москва – Усово из расписания выводятся несколько электричек, которые курсируют не в часы пик с незначительным пассажиропотоком. На участке Подольск – Усово из расписания выводится электропоезд № 6010/6009 отправлением в 7:42 из Подольска.
С 1 по 12 июля в связи с проведением работ из расписания будут выведены несколько пригородных электропоездов на участке Голицыно – Можайск, а также Можайск – Гагарин (№ 6104 и № 6101). С 1 по 5 июля для удобства пассажиров на участке Можайск – Бородино назначаются электрички № 6811 (отправлением из Можайска в 11:15) и № 6812 (прибытие в Можайск в 5:24).
С 4 по 20 июля с 00:00 до 5:30 начнется ремонт первого и второго главных путей перегона Москва - Фили. В связи с этим незначительно изменится график движения поездов, несколько ночных электричек будут отправляться раньше или позже установленного графика.
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