Цена нефти Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель

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Мировые цены на нефть ускорили падение до 6%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 6 июня опустилась ниже 66 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19:58 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 6,4% к уровню предыдущего закрытия – до 66,01 доллара за баррель. Спустя время цена опустилась ниже 66 долларов.

При этом августовские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 6,32%, до 64,18 доллара.

Как рассказал аналитик Александр Шнейдерман, нефть вернулась в ценовой коридор, который был характерен для нее до эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он также обратил внимание, что стоимость сырья достигла минимального показателя последних двух недель после того, как президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения между Ираном и Израилем в течение суток.

Эскалация ближневосточного конфликта произошла, когда Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство.

Затем США ударили по трем иранским ядерным объектам. В качестве ответных мер Исламская Республика провела операцию против американских военных баз в Катаре и Ираке.

Во вторник, 24 июня, Трамп сказал, что Тегеран и Тель-Авив достигли соглашения о перемирии. Однако позже оно было нарушено. Затем Иран подтвердил перемирие.