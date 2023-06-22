Эксперт рассказал о пользе минимальных цен на пиво и сидр

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Установка минимальных розничных цен на пиво, сидр и медовуху позволит повысить качество изготовляемых напитков и избавиться от недобросовестных производителей, заявил руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя "Цифрра" Вадим Дробиз. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Минимальная цена нужна обязательно, причем желательно на весь алкоголь. Те, кто пил суррогаты, все равно продолжат пить суррогаты, какой бы минимальная цена ни была", – отметил он.

Дробиз выразил мнение, что установка минимальной цены на пиво, пивные напитки и другую продукцию позволит улучшить рыночную ситуацию в том числе для покупателей, которые могут заплатить за тот или иной напиток.

Такое решение также позволит установить условия, при которых все товары от отечественных и зарубежных производителей окажутся на одном уровне, добавил эксперт.

"Если производители крашеной воды со спиртом будут вынуждены продавать свое пойло по той же цене, за которую продается сидр нормального производства, то потребитель всегда выберет более качественный продукт", – сказал Дробиз.

По его словам, установка минимальных цен приведет к исчезновению рекламных распродаж, связанных с продажей слабоалкогольных напитков ниже себестоимости, к которым чаще прибегают зарубежные производители, таким образом предпринимая попытку вытеснения российских компаний.

"Пиво стоимостью 50–55 рублей они могут продавать по 30–35 рублей бутылку. И тем самым навязывают рынку недобросовестную конкуренцию. Западные монстры с неограниченными финансовыми ресурсами могут себе это позволить. Возможно, это нравится части потребителей, но бизнес должен быть честным", – резюмировал эксперт.

Ранее Минфин РФ поддержал идею ввести минимальные розничные цены на пиво и сидр. Инициативу ведомству и Росалкогольрегулированию порекомендовал комитет Госдумы по экономической политике.

В финансовом ведомстве отметили, что введение минимальных розничных цен является эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией.



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