СМИ узнали о намерении США повысить пошлину на алюминий из РФ до 200%

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Соединенные Штаты могут объявить до конца текущей недели о введении пошлины на российский алюминий в 200%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"США готовятся ввести 200% тариф на алюминий российского производства уже на этой неделе для продолжения давления на Москву", – приводит агентство слова источников.



В публикации издания отмечается, что повышение пошлины фактически означает прекращение импорта российского металла для Штатов. До этого доля импортируемого алюминия из РФ составляла 10% американского рынка.

Ранее СМИ сообщали о планах замглавы Минфина США Брайан Нельсон посетить Турцию и страны Ближнего Востока, чтобы обсудить возможные последствия помощи России в обходе санкций. Уточнялось, что содержание обращения американского чиновника к партнерам будет заключаться в объяснении последствий взаимодействия со странами, находящимися под санкциями США.



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