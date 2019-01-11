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17:07

В поселении Щербинка установили карантин по бешенству

безопасность

17:07

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Карантин по бешенству, установленный на территории поселения Щербинка до 10 марта, предусматривает запрет на проведение выставок и продажу кошек и собак. Распоряжение, которое подписал Сергей Собянин, опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

В документе уточняется, что карантин установлен в связи с выявлением случая заболевания бешенством домашнего животного.

Запрещается вывоз домашних животных за пределы Щербинки. Комитет ветеринарии Москвы будет контролировать соблюдение карантина и выполнение мероприятий по ликвидации очага бешенства.

Ранее сообщалось, что за последние годы число зарегистрированных случаев заразных заболеваний у животных в столице сократилось втрое. По словам председателя комитета ветеринарии Москвы Алексея Сауткина, с 2015 по 2017 годы количество зарегистрированных случаев заболевания животных заразными болезнями снизилось с 33 до 12. Столичные ветеринары зарегистрировали гораздо меньше случаев заболевания бешенством.

безопасность

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