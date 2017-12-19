МВД введет новые правила регистрации автомобилей

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Проект новых правил регистрации автомобилей разработали в МВД. Ведомство легализует программы, исключающие выдачу "красивых" номеров, запретит их резервирование.

Проект документа размещен на портале regulation.gov.ru. Согласно нему, присвоение знаков автомобилям будут проводить в порядке очередности возрастания цифр или в произвольном порядке, если применяется специальный "антикоррупционный режим присвоения знаков". В этом случае определять номер будет специальная программа. Ее используют в столице уже несколько лет. В систему загружается несколько десятков сочетаний букв-цифр, а регистрационный номер получается при их вращении, как в лотерее. Московский опыт признали успешным и собираются распространить на всю страну.

Кроме того, МВД коснулось в документе введения электронных паспортов транспортных средств с 1 июля 2018 года. Ведомство заложило возможность для граждан сохранить традиционный бумажный ПТС. Если он закончится, то по обращению в ГИБДД гражданам выдадут дубликат с пустыми страницами.

Еще одно нововведение связано с хранением номеров. По действующим правилам водитель может при смене автомобиля сохранить за собой госзнак, оставив его на хранение в подразделении на срок до 180 дней. При этом по решению начальника УГИБДД региона или руководства Центра специального назначения БДД МВД России срок могут продлить еще на 180 дней, согласно новым правилам.

Часть новшеств уточняет процедуру постановки машины на учет после прекращения ее регистрации. Также уточнено, что заявитель, совершающий регистрационные действия от имени владельца автомобиля по простой письменной доверенности, должен предъявить как свой паспорт, так и паспорт собственника машины. Срок действия транзитных номеров, использующихся для вывоза автомобилей за пределы России, будет увеличен с 20 до 30 дней. Также закрепляется срок проведения обязательных плановых проверок регистрационных подразделений ГИБДД – раз в год.