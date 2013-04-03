В Богоявленском соборе отреставрируют фасады и кровлю

Город планирует отреставрировать кровлю и фасады Богоявленского кафедрального собора в Елохове, сообщил руководитель департамента культурного наследия столицы Александр Кибовский.

На работы планируется выделить 24,9 миллиона рублей.

Глава Мосгорнаследия также предложил подумать о комплексной реставрации собора. "Мы сейчас делаем такую косметику, потому что это одна из тех грандиозных реставраций, о которой мы должны постепенно начать думать", – отметил Кибовский.

Он добавил, что комплексной реставрации храма не было уже очень давно.