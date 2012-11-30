Минобороны опровергло данные о ста заболевших ветрянкой суворовцах

Минобороны опровергло информацию о госпитализации 79 воспитанников Московского суворовского училища в результате вспышки ветряной оспы. При этом было отмечено, что 10 из 19 заболевших ветрянкой уже выписаны из больницы.

Ранее в ряде СМИ появилось сообщение о том, что этим видом ОРВИ заболели около 100 московских суворовцев, из которых отправили в больницу почти 80 человек.

"Информация СМИ о том, что из Московского суворовского училища в результате острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ) за прошедшие полтора месяца были госпитализированы 79 человек, абсолютно не соответствует действительности", - сообщил РИА Новости официальный представитель военного ведомства.

"Все 19 заболевших суворовцев оперативно были размещены в детской городской больнице Зеленограда. В тяжелом состоянии никого нет. По сообщениям из лечебного учреждения, сегодня десять воспитанников уже выписаны из больницы", - добавил представитель министерства.

По его словам, для профилактики ветряной оспы среди других суворовцев сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия. В частности, проводится вакцинация суворовцев, которые ранее не болели ветрянкой. "Все они проходят медицинский осмотр, им регулярно меряют температуру; командиры рот регулярно осматривают воспитанников и при малейшем намеке на симптомы заболевания ветряной оспой суворовцев немедленно отправляют в медпункт", - рассказал представитель Минобороны.

Также, по его словам, усилен контроль за проветриванием помещений. "Сквозное проветривание проводится во время отсутствия личного состава", - заключил собеседник агентства.