Экспонаты музея "Бородинская битва" оснастили QR-кодами

Музей-панорама "Бородинская битва" предоставил посетителям возможность узнать об экспонатах при помощи мобильных телефонов.

В экспозиционных залах музея была установлена бесплатная сеть Wi-Fi и размещены QR-коды. При наведении камеры на код на экране устройства появляется ссылка на интернет-ресурс об экспонате. Перейдя по ней, можно получить подробное изображение предмета и его описание.

Для получения услуги необходимо наличие мобильного устройства с видеокамерой и возможностью выхода в Интернет, а также наличие программы считывания штрих-кодов, сообщается на сайте музея.

В будущем сотрудники музея предполагают расширить информацию для обладателей мобильных телефонов, сообщает столичный департамент культуры. Будут размещаться ссылки на анонсы мероприятий, информация о музейных программах, уведомления об изменениях в расписании музея и так далее.