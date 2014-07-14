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Москва 24

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14 июля 2014, 18:25

Справочник культурных событий начнут распространять в сентябре

журналы афиши культурные учреждения

Фото: M24.ru

Бесплатный справочник культурных мероприятий "Столичный культурный алфавит" начнут распространять с 20 сентября 2014 года, сообщил Агентству "Москва" заместитель председателя Координационного совета, глава комиссии по инвестиционным, социальным и жилищным программам Лев Ланцман.

"Журнал будет распространяться везде бесплатно, уже есть заключенные договора с сетью магазинов, будут размещаться в сетевых ресторанах, учреждениях культуры, парках", - отметил Ланцман. При этом каждое учреждение культуры будет заключать договора на размещение в журнале рекламы. Кроме того, для таких учреждений предусмотрена ежемесячная абонентская плата, которая позволит размещать в справочнике свою информацию

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Он добавил, что журнал будет ежемесячным, а его тираж составит 100 тысяч экземпляров. Также планируется издавать электронную версию журнала.

Инициатором создания бесплатного справочника "Столичный культурный алфавит" стала комиссия по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы. Ранее руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Владимир Черников сообщил M24.ru, что поддерживает инициативу столичного парламента, так как информации о культурных мероприятиях и афиш в городе не хватает.

Напомним, в апреле заработал портал cult.mos.ru, где можно узнать обо всех культурных мероприятиях в городе. Сайт объединил информацию о более чем 1,5 тысячах культурных учреждений столицы, в том числе бесплатных.

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