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30 ноября 2016, 14:29

Технологии

Электронные медкарты снизят нагрузку на персонал – эксперт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Нагрузка на медперсонал, связанная с отчетностью и заполнением бумажных форм, будет снижаться благодаря введению электронных медицинских карт. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

Как отметил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, к концу следующего года электронными медкартами обеспечат всех жителей города. В первом квартале 2017 года все бригады неотложки получат доступ к таким картам. Это означает, что врачи смогут ознакомиться со сведениями о здоровье пациента со своих планшетных компьютеров, еще будучи в дороге.

"Электронные медицинские карты действительно должны появиться у всех москвичей, более того 30 процентов граждан уже такими картами владеют. Эта информация есть в фонде обязательного медицинского страхования и системе ЕМИАС, установленной практически во всех поликлиниках – в следующем году она будет расширяться и устанавливаться в стационарах и системах обязательного медицинского страхования", – пояснил эксперт.

Электронными медицинскими картами уже владеют 30% москвичей

"Процесс информатизации активно идет вверх. К 2017 году мы уже будем не просто видеть учет и трафик пациентопотока, но еще и сможем контролировать, как именно лечатся эти пациенты. Эту информацию врачи должны будут вносить в электронную систему, однако нагрузка на медперсонал, связанная с отчетностью и заполнением бумажных форм, будет снижаться", – подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Введение новых электронных медкарт позволит точнее работать с данными оказанных медицинских услуг, лучше выстраивать маршруты и потоки больных. Кроме того, это поможет вести учет имеющихся лекарственных препаратов и выписок рецептов, а также оценивать корректность сделанных назначений.

Единую информационную систему анализа историй болезни (ЕМИАС) планируют внедрить в 2017 году во всех больницах, поликлиниках и диспансерах Москвы. Система будет автоматически собирать все данные на поступившего пациента, содержащие информацию о том, где он лечился ранее, когда проходил диспансеризацию и какие диагнозы ему ставили.

Система поможет оценить качество медицинской помощи, а также быстро получить полную информацию о больном. На основе полученной информации можно будет делать выводы об эффективности работы медучреждений города.

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