Столичным контролерам сделали привики от гриппа и ОРВИ

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Контролерам общественного транспорта сделали прививки от гриппа и ОРВИ. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"В первую очередь, были привиты контролеры наземного транспорта и московского метрополитена и инспекторы, которые администрируют нарушения городских коммерческих перевозчиков. Прививки сделали 216 контролеров наземного транспорта и 190 контролеров метрополитена", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, московский Роспотребнадзор объявил о карантине в организациях и на объектах Москвы с 26 января в связи с началом эпидемии гриппа и ОРВИ в городе.

Накануне руководитель департамента Алексей Хрипун заявил, что столичные власти были готовы к росту заболеваемости в городе.

Москвичи за неделю раскупили месячный запас масок

По его словам, запас лекарств и масок достаточен. Операторы фармацевтических сетей в свою очередь, отметили, что запасы средств профилактики гриппа будут пополнены в ближайшие дни.

В больницах, при необходимости, готовы установить дополнительные койки, также предусмотрена возможность увеличить количество постоянно работающих бригад "скорой помощи".

В то же время столичные поликлиники перешли на шестидневную рабочую неделю и продлили возможность вызова врача на дом до 21:00. Увеличено количество бригад, выезжающих к больному на дом.

При этом Хрипун призвал москвичей не заниматься самолечением и не принимать сильнодействующие препараты против гриппа без рекомендаций врача.