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Москва 24

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Общество

17 августа 2012, 16:11

Записать детей в спортшколы москвичи могут через портал госуслуг

здравоохранение образование спортшколы власть наука и инновации

На совещании по оперативным вопросам в правительстве Москвы обсуждались ход ремонта в подземных переходах, администрирование торговых точек в них, а также запись детей в спортивные школы через портал госуслуг

Записать детей в спортивные школы с этого года жители Москвы могут через портал госуслуг. Об этом рассказал на совещании по оперативным вопросам руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

На московском портале государственных услуг появился дополнительный сервис, с помощью которого жители столицы могут записать ребенка в спортивную школу. Услуга доступна в круглосуточном режиме. "Мы стараемся стимулировать будущие спортивные победы на Олимпиаде, в том числе давая возможность москвичам достаточно просто записаться в спортивную школу", - заявил Артем Ермолаев.

Записать ребенка можно в любую спортшколу, которая находится в ведении Москомспорта. Для этого на портале нужно выбрать секцию, подходящую по виду спорта и месту расположения, и подать заявление. После этого с родителями для уточнения деталей должен связаться тренер.

На сегодня новой услугой воспользовались уже несколько тысяч человек.

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Сюжет: Госуслуги в Москве

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