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Общество

16 февраля, 11:45

Департамент информтехнологий выяснил, какой техники в магазинах стало меньше

здравоохранение гаджеты образование техника телефоны телевизоры ноутбуки наука и инновации

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

С ноября прошлого года ассортимент цифровой техники в столице сократился на 15%, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий. Наиболее ощутимо снизился выбор телевизоров – почти на 30%.

Также на полках московских магазинов стало меньше моделей:

  • электронных книг (21%)
  • GPS-навигаторов (18%)
  • планшетов (13%)
  • мобильных телефонов (6,5%)

    • В департаменте отмечают, что таким образом продавцы техники отреагировали на снижение товарного спроса.

    "Наши наблюдения показывают, что сокращение ассортимента происходит за счет так называемого "длинного хвоста" - это наименее ходовые модели, которые долго ищут своего покупателя. В условиях падения покупательской способности, которая тянет вниз спрос, ритейлеры оптимизируют предложение, делая ставку на самые ходовые товары", - рассказал руководитель аналитического подразделения ДИТ Алексей Чукарин.

    Снижение спроса не коснулось носимых гаджетов - умных часов и браслетов. Наоборот, количество моделей в этом сегменте выросло с ноября почти на 30%. Кроме того, на 25% увеличился выбор ноутбуков.

    Как добавляет пресс-служба департамента, изменение спроса начинает сказываться и на интернет-магазинах цифровой техникой в целом. По оценке аналитиков, ежедневно свою работу приостанавливают до 5 магазинов онлайн-торговли, в основном работающих без собственного склада.

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    Цены на цифровую технику после предновогоднего пика роста стабилизировались и в январе колебались вслед за курсом доллара в пределах нескольких процентов. При этом обозначился рост тарифов на платное телевидение и широкополосный доступ в интернет. Стоимость подписки на спутниковое ТВ в период с 12 по 26 января выросла вдвое — на 101%.

    "В целом мы прогнозируем дальнейший рост тарифов на платное телевидение и широкополосный доступ в интернет у всех операторов. При этом число доступных каналов в базовых пакетах платного телевидения будет сокращаться в связи с тем, что операторы платят за видеоконтент в валюте", - отметил Алексей Чукарин.

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