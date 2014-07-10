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10 июля 2014, 19:00

Во II квартале россияне стали больше потреблять и зарабатывать

зарплата доходы потребители

Фото: ИТАР-ТАСС

Во втором квартале этого года россияне стали покупать больше товаров повседневного спроса, сообщает РБК со ссылкой на показатели "Потребительского индекса Ивановых" от Sberbank CIB.

Как показало исследование, потребительская активность россиян вернулась на уровень середины прошлого года.

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Кроме того, уменьшилось количество россиян, которые считают, что текущие экономические условия в России нестабильны (70% по сравнению с 78% в первом квартале).

Исследование также показало, что средняя зарплата по стране увеличилась с 28 600 рублей в марте до 29 500 рублей в июне.

При этом россияне не спешат делать сбережения. Только 8,8% горожан признались, что откладывали деньги во II квартале года. В I квартале доля таких людей составляла 11,5%.

"Потребительский индекс Ивановых" рассчитывается на основании ответов 2300 человек трудоспособного возраста, которые живут в городах с населением не менее 100 тысяч человек.

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