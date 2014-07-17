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Законы

17 июля 2014, 15:36

МВД разработало программу подготовки дружинников

законы дружинники охрана правопорядка

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство внутренних дел разработало программу подготовки дружнников. Она предполагает три составляющие: правовую подготовку, психологическую и физическую, а также медицинскую. Документ опубликован на едином портале нормативно-правовых актов.

На каждую из составляющих подготовки будет выделено по четыре часа. Целью подготовки называется "формирование системы знаний о формах и методах участия в охране общественного порядка на улицах и в иных общественных местах".

Действия граждан при охране общественного порядка должны быть умелыми и эффективными, поэтому дружинникам предстоит изучить нормативные основы своей работы (правовая подготовка). Кроме того, еще одной целью обучения заявляется формирование высокой психологической устойчивости личности, развитие наблюдательности, бдительности и памяти.

При этом поддержание постоянной готовности "решительно и умело пресекать противоправные деяния, используя физическую силу", должно будет сочетаться с "формированием самосознания народных дружинников, чувства ответственности за свои действия".

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Реализацией проекта займутся территориальные подразделения МВД, а прошедшим подготовку гражданам будут выдавать соответствующее свидетельство.

Ранее сообщалось, что народные дружинники получили официальный статус, форму и удостоверения. Вместе с сотрудниками полиции они могут проверять документы, участвовать в досмотрах личных вещей и автомобилей, а также задерживать правонарушителей. При этом невыполнение законных требований дружинника чревато административной ответственностью, а за сопротивление накажут так же строго, как за нападение на полицейского.

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