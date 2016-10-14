Правительство уточнило правила капремонта в России

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Правительство РФ одобрило законопроект, уточняющий правила капремонта многоквартирных домов, в которых ремонт требовался еще до приватизации, говорится в сообщении Минстроя.

Согласно Жилищному Кодексу России, до приватизации органы местного самоуправления должны были привести дома в надлежащее состояние. Однако на местах это было не везде так, потому что не существовало единых правил.

Законопроект обязывает муниципалитет отремонтировать дом при определенных условиях. Если до приватизации первой квартиры в доме муниципалитет решил провести капитальный ремонт, но ремонт так и не провели.

Документ устанавливает четкий механизм выполнения этой обязанности – путем перечисления средств на счет регионального оператора либо на специальный счет, отмечается в сообщении.

Законопроект разработан Минстроем в связи с постановлением Конституционного суда РФ, признавшим законным сбор в "общий котел" обязательных для граждан взносов на проведение капремонта многоквартирных домов